Battelli per persone e merci: esenzioni accise semplificate
Esclusi gli obblighi procedurali previsti per il rilascio del codice identificativo
Esclusi dagli obblighi procedurali per ottenere l’esenzione accise i servizi portuali di «battellaggio» per il trasporto di persone e merci dalla terra alla nave e viceversa.
Con un ulteriore chiarimento in merito all’impiego agevolato ai fini accise per carburanti e per gli oli per la navigazione marittima già individuati con la circolare 11/2024 dello scorso anno, l’agenzia delle Dogane e monopoli (Adm) conferma ora, con un nuovo documento di prassi, la possibilità di riconoscere il beneficio fiscale...
