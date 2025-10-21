Detrazione del 50% o 36% per l’aggiornamento del sistema di allarme
Si ha diritto al beneficio fiscale anche quando l’impianto di allarme preesistente, installato nel 2013, ha beneficiato del medesimo bonus
La risposta è positiva. L’installazione di una nuova centrale di allarme o di un modulo di telegestione con scheda sim per integrare o adeguare l’impianto di allarme esistente alle nuove tecnologie rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria che danno diritto alla detrazione del 50% - 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, e, in particolare, come intervento idoneo a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo...