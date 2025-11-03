Lavori edilizi, l’errore nel bonifico non pregiudica la detrazione se scatta la ritenuta dell’11%
È però necessario anche correggere l’errore formale nella comunicazione Enea attraverso la modifica e il reinvio della pratica online
Si precisa che dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta solo per le spese relative a interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non spetta più per infissi e sanitari, articolo 119-ter, Dl 34/2020 – legge 77/2020, articolo 3, comma 3, del Dl 212/2023, convertito nella legge 17/2024).
Per tali spese, per contro, si rende applicabile, nel 2025 la detrazione per ristrutturazioni edilizie...