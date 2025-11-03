Lavori edilizi, l’errore nel bonifico non pregiudica la detrazione se scatta la ritenuta dell’11%

La domanda

Sto effettuando dei lavori di sostituzione infissi e porta di ingresso (domotizzata) con le agevolazione per l’adeguamento barriere architettoniche, ma ho pagato gli acconti per la sostituzione porta ingresso con agevolazione bonus edilizio e l'acconto per la sostituzione infissi con agevolazione bonus energetico. Mi potete dire qual è la procedura corretta per indicare i due lavori, e se ho sbagliato come posso rimediare?

C. S. - Milano