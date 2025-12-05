L'esperto rispondeImposte

Cessazione dal Cpb per l’associato che chiude la partita Iva e fattura con l’Iva dell’associazione

La cessazione può riguardare anche l’associazione perché sul piano sostanziale quest’ultima ha recepito il fatturato del professionista modificando la propria capacità reddituale

di Gian Paolo Ranocchi

La domanda

Un professionista con partita Iva individuale partecipa a uno studio associato con ripartizione degli utili tra i soci nella seguente misura: 80% (il professionista medesimo) e il 10% ciascuno degli altri due soci. Il professionista e lo studio svolgono l’attività attraverso il medesimo codice Ateco. Entrambi hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025. Il professionista è privo di autonoma organizzazione (non ha dipendenti, contratti o beni strumentali di particolare rilevanza). Lo stesso ha meramente incarichi professionali. Lo studio, invece, è dotato di autonoma organizzazione (dipendenti, contratti per utenze, locazioni, software e beni strumentali). Oltre a questi lo studio ha rapporti e contratti con clienti. Il professionista nel corso del 2025 ha chiuso la propria partita Iva e ha proseguito la propria attività all’interno del perimetro dello studio fatturando attraverso la partita Iva dello studio associato i propri incarichi. La chiusura della partita Iva individuale è una causa di cessazione del Cpb a partire dall’anno 2025? In caso di risposta affermativa la cessazione riguarda solo il professionista o anche lo studio associato?
M. B. - Arezzo

Nel quesito si evidenzia che professionista e associazione partecipata hanno optato per il concordato preventivo biennale in relazione al biennio 2024/2025. A tali opzioni non si applicano le modifiche introdotte dal Dlgs 81/2025 in relazione alle cause di blocco (articolo 11) e di cessazione (articolo 21) che riguardano professionisti e associazioni professionali. La regola del «o tutti dentro o tutti fuori», infatti, non si applica alle opzioni per il Cpb esercitate prima dell’entrata in vigore...