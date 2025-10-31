Come trattare il costo della partecipazione della Srl in liquidazione
La perdita derivante dalla liquidazione della partecipazione nella Srl partecipata è fiscalmente rilevante e deducibile dal reddito d’impresa della Srl socio unico solo se la partecipazione non ha i requisiti pex
Nel caso descritto, se la società (Srl) socio unico dovesse procedere alla liquidazione della partecipazione nella Srl partecipata, realizzando una perdita rispetto al costo fiscale della partecipazione stessa, tale perdita sarà fiscalmente rilevante e deducibile dal reddito d’impresa della società (Srl) socio unico ma solo a determinate condizioni. In particolare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del Tuir, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’articolo...