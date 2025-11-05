Cpb a rischio per l’associazione se i soci chiudono la partita Iva personale

La domanda

Due notai che operano con partite Iva personali sono soci di un'associazione professionale per la gestione di un terzo studio. Entrambi hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 sia con le singole partite Iva, sia con l’associazione professionale. Ora, nell’ambito di un processo di razionalizzazione operativa, è loro intenzione chiudere le partite Iva personali nel 2026 e operare esclusivamente con l’associazione professionale. Sarà possibile aderire con l’associazione professionale al Cpb 2026-2027? O tale comportamento rischia di delineare un abuso di diritto? E le partite Iva personali vanno chiuse al 1° gennaio o anche in corso di anno?

S. S. - Savona