Stop alla casella email dell’addetto alla cessazione del rapporto

L’account di posta elettronica aziendale riconducibile a lavoratori indentificati o identificabili deve essere rimosso entro un tempo tecnico ragionevole, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento.

È il principio ribadito dal Garante della Privacy con il provvedimento del 25 giugno...