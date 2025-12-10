Assemblee a distanza ammesse fino al 30 settembre 2026
Nelle società non quotate può essere imposto l’intervento solo con strumenti di telecomunicazione, anche se lo statuto non lo prevede
Fino al 30 settembre 2026 le assemblee societarie si potranno svolgere con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l’epidemia da Covid-19: è quanto dispone l’articolo 3, comma 11, del dl Milleproroghe 2025, che procrastina, per l’ennesima volta, la normativa contenuta nell’articolo 106 del Dl 18/2020, la cui vigenza è attualmente disposta fino al 31 dicembre 2025 (ai sensi dell’articolo 3, comma 14-sexies, del Dl 202/2024).
Principalmente, l’articolo 106 dispone che:
- le assemblee delle...