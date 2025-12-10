L’impresa che delocalizza non sempre perde gli aiuti

I beni utilizzati nei cantieri, anche all’estero, non sono soggetti a revoca. Non possono essere revocati neanche gli incentivi concessi alle imprese che delocalizzano all’interno del territorio nazionale, dell’Unione europea e dei Paesi dello Spazio economico europeo se gli incentivi ricevuti non erano destinati ad una zona specifica. Questo emerge dal Codice degli incentivi (Dlgs 27 novembre 2025 n. 184 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026...

