Dichiarazioni fiscali, i requisiti per l’abilitazione all’invio

La domanda Buongiorno, una Srl che svolte l'attività di Centro Elaborazione Dati contabili e fiscali in cui i soci non sono dottori commercialisti può inviare le dichiarazioni fiscali ed F24? In caso di risposta affermativa richiede l'abilitazione ad Entratel con il codice E20? Grazie

D. M. -

In base all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998, possono essere considerati soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali solo a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea ...