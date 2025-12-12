Dichiarazioni fiscali, i requisiti per l’abilitazione all’invio
La società Ced potrà ottenere l’abilitazione al servizio Entratel - ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni - solo se l’attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con «l’abitualità» prescritta dalla normativa
In base all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998, possono essere considerati soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali solo a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea ...