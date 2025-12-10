Pignoramento presso terzi, dilazione preclusa per i debiti oggetto di segnalazione dell’Ader

La domanda In una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973 promossa dall’agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti di una società, debitore principale dell’obbligazione tributaria, è possibile che il rappresentante legale – anche nella qualità di coobbligato solidale – presenti autonomamente istanza di rateizzazione del debito, pur essendo la società obbligata principale attualmente impossibilitata ad attivare la richiesta? In particolare, si chiede se la normativa sulla rateazione dei debiti iscritti a ruolo consenta al coobbligato solidale di ottenere un piano di pagamento efficace ai fini della sospensione o limitazione degli effetti del pignoramento presso terzi già avviato nei confronti dell’obbligato principale.

G. G. - Roma

La risposta è negativa. Il rappresentante legale della società, anche se coobbligato solidale, non può presentare autonomamente istanza di rateizzazione del debito iscritto a ruolo. Non è, infatti, possibile né per l’obbligato principale né per quello in solido dilazionare debiti che sono stati oggetto di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, in occasione del pagamento di corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo da parte delle Pa, ex articolo 48-bis, Dpr 602/73. In base al ...