Accesso al conto termico 3.0 esteso agli enti del Terzo settore
Gli Ets entrano accanto alle cooperative sociali e di abitanti. Da chiarire gli effetti dell'assimilazione alla pubblica amministrazione
Conto termico 3.0: accesso esteso agli enti del Terzo settore accanto alle cooperative sociali e di abitanti. Restano da chiarire gli effetti dell'assimilazione di tali soggetti alla pubblica amministrazione. In data 26 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 agosto 2025, con cui il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) disciplina la terza edizione del Conto termico. Si tratta di uno strumento che consente a soggetti pubblici e privati di sostenere interventi...