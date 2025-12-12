Accesso al conto termico 3.0 esteso agli enti del Terzo settore

Conto termico 3.0: accesso esteso agli enti del Terzo settore accanto alle cooperative sociali e di abitanti. Restano da chiarire gli effetti dell'assimilazione di tali soggetti alla pubblica amministrazione. In data 26 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 agosto 2025, con cui il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) disciplina la terza edizione del Conto termico. Si tratta di uno strumento che consente a soggetti pubblici e privati di sostenere interventi...

