Sostitutiva sui capital gain con acconto pari al versato
Onere per gli intermediari. L’Agenzia non consente l’utilizzo del previsionale
Entro il 16 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui capital gain nel regime del risparmio amministrato, disciplinato dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Gli intermediari finanziari sono obbligati a versare un acconto pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati nei primi undici mesi dell’anno a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria.
Secondo...