Interessi legali ancora giù: ravvedimento meno costoso
Pubblicato il Dm in «Gazzetta» che fissa all’1,6% la misura per il prossimo anno. Terzo anno consecutivo di discesa del saggio
Per il terzo anno consecutivo, prosegue la discesa del tasso degli interessi legali. Dal 1° gennaio 2026, gli interessi legali del 2 per cento in ragione d’anno, applicabili fino al 31 dicembre 2025, si riducono dello 0,40 per cento. Sarà infatti dell’1,60% la misura degli interessi applicabile dal 2026. In sei anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% del 2021, all’1,25 per cento del 2022, al 5 per cento del 2023, per arrivare al 2,5% del 2024, al 2% del 2025 e infine all’...
Correlati
Decreto ministeriale
Società di comodo, il modello Iva 2026 prepara le semplificazioni
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware