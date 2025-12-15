Interessi legali ancora giù: ravvedimento meno costoso

Per il terzo anno consecutivo, prosegue la discesa del tasso degli interessi legali. Dal 1° gennaio 2026, gli interessi legali del 2 per cento in ragione d’anno, applicabili fino al 31 dicembre 2025, si riducono dello 0,40 per cento. Sarà infatti dell’1,60% la misura degli interessi applicabile dal 2026. In sei anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% del 2021, all’1,25 per cento del 2022, al 5 per cento del 2023, per arrivare al 2,5% del 2024, al 2% del 2025 e infine all’...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi