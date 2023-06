Affrancamento e rimpatrio, spazio anche agli utili distribuiti 2022 di Valentino Tamburro

Taglia il traguardo l’attuazione della disciplina relativa all’opzione per l’affrancamento e per il rimpatrio degli utili esteri, previo versamento di un’imposta sostitutiva la cui aliquota è differenziata in base al soggetto che effettua l’opzione (articolo 1, commi da 87 a 95 della legge di bilancio per il 2023). A definirla è il decreto dell’Economia del 26 giugno 2023 firmato dal viceministro Maurizio Leo.



I soggetti che possono esercitare l’opzione



In linea con quanto previsto dalla normativa primaria, l’articolo 2 del Dm in commento circoscrive...