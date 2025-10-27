Agricoltori, resta la detassazione a scaglioni
Anche nel 2026 agevolazioni per coltivatori diretti e Iap. Zero Irpef solo su redditi dominicali e agrari fino a 10mila euro. Poi prelievo al 50% fino a 15mila
Agricoltori con detassazione Irpef a scaglioni anche per il 2026. Il Ddl di Bilancio 2026 interviene sul comma 44 della legge 232 del 2016 prorogando, ancora per un anno, l’agevolazione per imprenditori agricoli professionali (Iap) e coltivatori diretti.
Dal 2017 e fino al 2023, l’agevolazione consisteva nella non concorrenza alla formazione del reddito...