Ammanco di prodotti rilevato durante lo scarico: sulle accise è competente lo Stato Ue di arrivo
Per il Tribunale Ue il rilevamento si considera avvenuto durante la circolazione e non è un fatto successivo alla sua conclusione
Quando un ammanco di prodotti soggetti ad accisa viene constatato durante lo scarico del mezzo di trasporto, tale constatazione deve essere qualificata come rilevamento avvenuto durante la circolazione e non come fatto successivo alla sua conclusione. Questa qualificazione determina, in via diretta, lo Stato membro competente a esigere l’accisa, che sarà quello di arrivo. Sono i chiarimenti del Tribunale Ue, con la sentenza resa nella causa T-690/24.
Si tratta di un principio di diritto molto rilevante...
