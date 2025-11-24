Onlus nel Registro unico con bilanci già adeguati
Rendiconti degli ultimi due esercizi in linea con le regole per gli Ets. La qualifica nel 2026 si considera acquisita dall’inizio del periodo d’imposta
Per circa 16mila Onlus ancora iscritte all’Anagrafe, il 2026 segna il passaggio definitivo al nuovo quadro regolatorio delineato dal Codice del Terzo settore. Dal prossimo anno, infatti, non solo verrà meno l’Anagrafe Onlus ma si assisterà all’abrogazione delle disposizioni fiscali di favore (articolo 150 Tuir e articoli 10-29 del Dlgs 460/1997). Ciò significa che la disciplina Onlus resterà applicabile fino alla fine del periodo d’imposta 2025 per gli enti con esercizio solare e fino al termine ...