Anche i forfettari devono applicare la tassa etica

Anche i contribuenti in regime forfettario devono applicare la tassa etica. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 285/2025. La cosiddetta «tassa etica» è una addizionale prevista dal comma 466 della legge 266/2005 dovuta per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

L’addizionale è pari al 25% e si applica alla quota del reddito complessivo derivante dallo svolgimento delle predette attività, al netto...