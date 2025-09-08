Area diventata inedificabile, rimborso Imu solo se previsto dal regolamento
Prima di presentare l’istanza occorre verificare se il Comune ha previsto la possibilità di restituzione
Ai fini Ici prima e Imu ora, un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base a uno strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall’approvazione da parte della Regione. Le finalità della norma urbanistica sono infatti diverse da quelle della norma fiscale, in quanto non bisogna confondere lo «ius aedificandi» con lo «ius valutandi», fattispecie che poggiano su presupposti diversi. Con la conseguenza che, in caso di inedificabilità...
