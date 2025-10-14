Nuova rottamazione limitata a chi dichiara ma non paga
Il governo prova a circoscrivere l’impatto dalla definizione agevolata ai soli avvisi bonari per contenere i costi della sanatoria. Allo studio lo stop dopo due rate non versate
I vincoli strettissimi di finanza pubblica impongono una drastica riduzione del perimetro della nuova rottamazione, o come preferisce la Lega, nuova pace fiscale. Tra le ultime ipotesi formulate dai tecnici c’è quella di limitare l’accesso alla definizione agevolata delle cartelle lungo un periodo di rateizzazione lungo fino a 9 anni (108 rate complessive) a quelli che in gergo tecnico si chiamano “avvisi bonari”. In sostanza nell’idea a cui stanno lavorando al Mef nella messa a punto della manovra...