Assicurazioni, il ciclo è unico per l’Iva: gestione sinistri in esenzione
La Cassazione riconosce l’applicazione del regime. L’attività non può essere scomposta e frazionata per essere assoggettata a imposta
Le due sentenze della Cassazione 31012 e 31014 dello scorso 26 novembre 2025 fissano un principio incontrovertibile nel mondo assicurativo in quanto la suprema Corte, ribaltando in ambedue i casi i precedenti giudizi di merito che avevano visto soccombenti le compagnie, conferma che l’attività di gestione e liquidazione dei sinistri svolta dalla compagnia fa parte del ciclo assicurativo e come tale beneficia dell’esenzione Iva. Ma in questo contraddice in toto l’impostazione dell’attività di accertamento...
Correlati
Sezione Tributaria
Sezione Tributaria