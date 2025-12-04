Assicurazioni, il ciclo è unico per l’Iva: gestione sinistri in esenzione

Le due sentenze della Cassazione 31012 e 31014 dello scorso 26 novembre 2025 fissano un principio incontrovertibile nel mondo assicurativo in quanto la suprema Corte, ribaltando in ambedue i casi i precedenti giudizi di merito che avevano visto soccombenti le compagnie, conferma che l’attività di gestione e liquidazione dei sinistri svolta dalla compagnia fa parte del ciclo assicurativo e come tale beneficia dell’esenzione Iva. Ma in questo contraddice in toto l’impostazione dell’attività di accertamento...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi