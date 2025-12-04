Cambio di rotta anche per l’organizzazione

Le due sentenze in questione sconfessano di fatto tutta l’attività accertativa delle Entrate ma anche i precedenti giudizi di merito, perché entrambe le compagnie si erano viste soccombenti sia in primo che in secondo grado. Di fronte quindi ad una doppia conforme negativa, il giudizio di Cassazione che ribalta l’esito appare particolarmente rilevante.

Uno degli aspetti che le due Cassazioni in questione evidenziano con estrema accuratezza è il rapporto fra riassicuratore, compagnia cedente e assicurato...