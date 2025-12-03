Collezionista che vende i beni: attività occasionale anche se ripetuta in un arco di tempo limitato
Dismissione di moto d’epoca: la Cgt della Lombardia ribadisce la distinzione con l’attività imprenditoriale e stabilisce l’inammissibilità dei motivi postumi rispetto agli avvisi di accertamento
La sentenza 2663/4/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia chiarisce il confine tra attività d’impresa e operazioni occasionali, nonché sull’ammissibilità dei motivi di appello rispetto alla motivazione originaria degli avvisi di accertamento.
La vicenda trae origine da una serie di avvisi emessi dall’agenzia delle...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria