Processo tributario, avvisi di comunicazione delle Corti di giustizia sull’App Io

Le comunicazioni del processo tributario telematico (Ptt) approdano sull’App Io e puntano a estendersi. Al via il servizio «Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria». A comunicarlo è il dipartimento della Giustizia tributaria del ministero dell’Economia che spiega come il servizio consenta di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle Pec contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria.

Servizio ai difensori

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella Pec indicata nel ricorso, che siano anche registrati sulla App Io e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa. Il servizio può essere abilitato automaticamente tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app oppure è possibile attivarlo successivamente dalla scheda del servizio, selezionando l’opzione «Contattarti in app» nella sezione «Questo servizio può».

Entro metà 2026 anche l’avviso sul dispositivo

Entro il primo semestre del 2026 saranno attivati anche i messaggi di avviso relativi all’avvenuto invio delle Pec contenenti la comunicazione del dispositivo deliberato dall’organo giudicante e la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale.