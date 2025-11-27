Controlli e liti

Processo tributario virtuale con vincolo di riservatezza

Il previsto cambio di piattaforma porta anche nuove regole di privacy

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Dal 2026 udienze a distanza con Teams e non più con Skipe for business, divieto assoluto di registrazione e di partecipazione di estranei anche alle pubbliche udienze da remoto

Sono queste alcune delle novità previste dal nuovo Decreto MEF datato 24/11/2025 che sostituisce le precedenti regole in tema di udienza a distanza.

La prima novità sostanziale...

