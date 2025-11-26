Impatriati, recupero pesante per gli autonomi fuori plafond
Sotto tiro i professionisti oltre la soglia del regime de minimis. Agevolazione negata per intero e ravvedimento precluso
Molti lavoratori autonomi impatriati che, per errore, hanno fruito della detassazione prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (ora articolo 5 del Dlgs 209/2023) in misura eccedente rispetto al massimale «de minimis» (si veda anche l’articolo sulla risposta a question time sul Sole 24 Ore di ieri), previsto dal regolamento Ue 1407/2013 si stanno vedendo negare l’agevolazione per intero anziché solo per l’eccedenza. Ma non solo: a causa dell’impostazione del Registro nazionale degli aiuti si trovano...
di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto