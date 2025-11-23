Per le società di comodo prova legata a fatti concreti
Per Cassazione e Corte Ue rilevano l’assenza di frodi e gli errori gestionali
Il sistema delle presunzioni legali previsto nell’ambito della disciplina sulle società di comodo (articolo 30, della legge 724/1994) non è assoluto, ma può essere superato dal contribuente. È un punto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 28227 del 24 ottobre 2025, che ha sottolineato come la prova contraria possa essere fornita non solo in presenza di cause oggettive esterne che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi, ma anche nel caso di errori gestionali e scelte imprenditoriali...