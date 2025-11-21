Fondi immobiliari, va provata l’autonomia della propria quota di partecipazione
Ai fini del superamento della soglia del 5% bisogna cumulare le quote dei congiunti stretti
In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l’articolo 32, comma 3-bis, quinto periodo del Dl 78/2010 ha una finalità antielusiva e integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l’applicazione. A tal fine, la parte ha l’onere di provare l’effettività e l’autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l’originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei ...