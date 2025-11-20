Debiti tributari, responsabilità del liquidatore da motivare
Illegittima la pretesa dell’Agenzia di chiamarlo a rispondere in solido
È illegittima la pretesa rivolta al liquidatore in via solidale del debito tributario della società: occorre, infatti, un autonomo atto specificamente motivato, con l’indicazione esatta del presupposto per la sua responsabilità. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 30515/2025 depositata giovedì 20 novembre.
A un contribuente era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ad alcune cartelle e gli avvisi di pagamento riferite ad una società di...