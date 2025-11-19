Il processo al socio e quello alla società a ristretta base viaggiano su binari paralleli
Per la Cassazione non va sospeso il giudizio sull’accertamento presso il socio in attesa della definizione del giudizio sull’impugnativa proposta dalla società a ristretta base
Non vi è alcun obbligo di sospensione del processo incardinato dal socio di una società a ristretta base fino al passaggio in giudicato della sentenza sul procedimento riguardante la partecipata. È questo il principio di diritto di cui alla sentenza di Cassazione n. 29900 depositata il 12 novembre 2025, che si è espressa sulla distinzione tra i processi relativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa e al singolo socio, i quali, pur dipendenti uno dall’altro, restano difatti soggettivamente...
