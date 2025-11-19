Inquilino impresa, cedolare a un passo dallo stop finale

Cedolare secca all’inquilino impresa a un passo dalla stretta definitiva. Si riducono drasticamente le chance di un’apertura strutturale sul caso del quale si dibatte da mesi e sul quale Cassazione e agenzia delle Entrate non hanno mai trovato una linea comune. È l’impressione che si ricava dalla lettura dell’ordinanza 30016/2025 della Corte di cassazione che, come richiesto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rinvia la questione alle Sezioni Unite.

La questione - va ricordato - riguarda...