Controlli e liti

Non va tassato il privato che cede un marchio

La Cgt Toscana esclude l’imponibilità del corrispettivo dell’operazione

di Andrea Taglioni

Il corrispettivo percepito a seguito della cessione del marchio da parte di un soggetto privato non determina nessun presupposto d’imposta che possa far nascere l’obbligazione tributaria in capo al contribuente. È quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 1000/3/2025.

Il tema della tassabilità...

Correlati

Corte di Giustizia Tributaria

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti