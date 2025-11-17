Non va tassato il privato che cede un marchio
La Cgt Toscana esclude l’imponibilità del corrispettivo dell’operazione
Il corrispettivo percepito a seguito della cessione del marchio da parte di un soggetto privato non determina nessun presupposto d’imposta che possa far nascere l’obbligazione tributaria in capo al contribuente. È quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 1000/3/2025.
Il tema della tassabilità...
