Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari
Le spese di campionario devono essere indicate nel conto economico
Con l’ordinanza 30192/2025 la Cassazione dà ragione all’agenzia delle Entrate che aveva contestato la deducibilità di una quota di ammortamento di rilevanti costi per la realizzazione di un nuovo campionario con riferimento all’anno 2011 per un calzaturificio. Con ciò riformando la decisione di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente. In particolare, i costi relativi al campionario erano stati considerati di ricerca e sviluppo (capitalizzabili pertanto) e la quota di ammortamento del...