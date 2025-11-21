I temi di NT+Modulo 24

L’assoluzione penale cerca piena cittadinanza nel processo tributario

Restano questioni aperte come emerge dall’analisi della relazione dell’Ufficio del massimario nazionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

di Massimo Basilavecchia

Nei mesi scorsi è stata resa nota la relazione/rassegna dell’Ufficio del massimario nazionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria «Rilevanza del giudicato penale assolutorio nel giudizio tributario», avente come oggetto l’analisi delle prime questioni emerse a proposito dell’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000, introdotto nel quadro della revisione del sistema sanzionatorio tributario penale e amministrativo (Dlgs 87/2024, sulla base della legge delega n. 111/2023).

Si tratta di un...

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+