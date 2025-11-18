Terzo settore, il Registro unico mette in chiaro gli enti cancellati
Sono 12mila gli enti cancellati ai quali si sommano gli oltre 9.800 soggetti già usciti dal Registro durante la fase di trasmigrazione
Terzo settore, aumenta la trasparenza con i dati degli enti cancellati sul Registro. Con aggiornamento del 15 novembre scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rende finalmente accessibile un’informativa che, da mesi, gli operatori attendevano per comprendere la reale dimensione del Terzo settore in Italia. Compare infatti per la prima volta sul Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) l’elenco degli enti cancellati. Si tratta di circa 12mila enti, ai quali si sommano gli...