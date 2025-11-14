Impianti fotovoltaici a terra con la tagliola della tassazione ordinaria
Per gli impianti in funzione dal 2026 i proventi imputabili alla parte di produzione oltre la soglia dei 260.000 kWh annui dovranno essere calcolati secondo le regole del reddito d’impresa
Impianti fotovoltaici a terra tassati in via ordinaria. L’articolo 5 del Dl 63/2024, così come modificato dalla legge di conversione legge 101/2024, presenta significative novità per il settore delle agroenergie e in particolare per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.
La volontà del legislatore è quella di evitare un eccessivo consumo...