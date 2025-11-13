Leveraged cash out, abuso del diritto solo nelle operazioni circolari
L’atto di indirizzo del viceministro dell’Economia del 27 febbraio 2025 riconosce la legittimità della cessione di partecipazioni rivalutate attuate anche tramite recesso atipico
Le operazioni di leveraged cash out (Lco) assistite dalla rivalutazione di partecipazioni potranno essere contestate alla luce dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis, legge n. 212/2000 solamente in caso di operazioni meramente circolari.
Questo è quanto emerge dall’atto di indirizzo del viceministro dell’Economia e delle Finanze...