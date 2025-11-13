I temi di NT+Modulo 24

Leveraged cash out, abuso del diritto solo nelle operazioni circolari

L’atto di indirizzo del viceministro dell’Economia del 27 febbraio 2025 riconosce la legittimità della cessione di partecipazioni rivalutate attuate anche tramite recesso atipico

di Andrea Pea

Le operazioni di leveraged cash out (Lco) assistite dalla rivalutazione di partecipazioni potranno essere contestate alla luce dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis, legge n. 212/2000 solamente in caso di operazioni meramente circolari.

Questo è quanto emerge dall’atto di indirizzo del viceministro dell’Economia e delle Finanze...

Correlati

Rivalutazione delle partecipazioni, il leveraged cash out non è abuso del diritto - di Alessandro Germani
Abuso del diritto, ok alle cessioni delle partecipazioni rivalutate - di Alessandro Germani

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+