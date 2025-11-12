Fondazione corporate, esclusione Iva per il recupero crediti senza mandato
L’attività svolta unilateralmente non configura un’operazione imponibile, in mancanza di un accordo con il debitore e di un corrispettivo effettivamente versato
La Corte di giustizia Ue conferma l’esclusione Iva per l’attività di recupero crediti svolta senza mandato della fondazione corporate. Con la sentenza del 2 ottobre 2025 nella causa C-535/2024, i giudici di Lussemburgo ribadiscono un principio cardine del sistema Ue: l’Iva non può colpire attività prive di un vero scambio economico. La Corte di giustizia torna infatti a pronunciarsi su un tema centrale nell’ambito dell’imposizione indiretta. Vale a dire la nozione di prestazione di servizi a titolo...
