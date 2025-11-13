Cessioni intracomunitarie, per la Corte Ue l’esenzione Iva non è condizionata ai documenti di trasporto
La pronuncia C-639/24 premia afferma un criterio sostanzialistico: le autorità fiscali nazionali sono tenute a esaminare ogni elemento probatorio disponibile e non solo quelli elencati dall’articolo 45-bis del regolamento 282/2011
La pronuncia della Corte di giustizia nel procedimento C-639/24 segna un punto fermo nell’interpretazione delle regole che disciplinano l’esenzione Iva delle cessioni intracomunitarie. Il giudice europeo, con un’interpretazione letterale e coerente del dettato normativo, afferma che l’esenzione dall’Iva prevista dall’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 non può essere condizionata in modo esclusivo al possesso, da parte del cedente, dei documenti formali elencati dall’articolo 45-bis...