Cessioni intracomunitarie, per la Corte Ue l’esenzione Iva non è condizionata ai documenti di trasporto La pronuncia C-639/24 premia afferma un criterio sostanzialistico: le autorità fiscali nazionali sono tenute a esaminare ogni elemento probatorio disponibile e non solo quelli elencati dall’articolo 45-bis del regolamento 282/2011







