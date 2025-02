Reddito di lavoro autonomo, rimborsi e sanzioni: martedì il webinar del «Percorso» sulla riforma

Appuntamento martedì 25 febbraio, dalle 15 alle 17, con il secondo webinar del Percorso riforma fiscale, edizione 2025. I temi trattati saranno le novità per il reddito di lavoro autonomo e le attuali ricadute applicative delle nuove regole sulle sanzioni amministrative e penali.

Il webinar potrà essere seguito dalla piattaforma del Sole 24 Ore Formazione (e sarà visibile anche in differita). Come nella prima edizione, insieme agli esperti interverranno anche i giornalisti della redazione del quotidiano, che esamineranno gli ultimi sviluppi nell’attuazione della riforma e i prossimi passaggi in agenda.

Questo il dettaglio degli interventi in programma:

La nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo e la decorrenza, Gianluca Dan ;

; Spese deducibili per gli autonomi tra Dlgs 192 e legge di Bilancio, Gianluca Dan ;

; Le ricadute 2025 delle nuove regole sulle sanzioni amministrative, Antonio Iorio ;

; Nuove regole sulle sanzioni e riflessi penali, Antonio Iorio.

La formula

Come già nel 2024, anche la seconda edizione del percorso si svolgerà nel corso dell’intero 2025 e prevede in tutto 11 appuntamenti (un incontro al mese al mese della durata di 2 ore, con l’esclusione del mese di agosto). Ogni sessione vedrà coinvolti due giornalisti e due esperti del Sole 24 Ore per abbinare l’approfondimento dei testi di legge definitivi con l’aggiornamento sulle norme ancora in evoluzione.

Il programma degli incontri sarà definito di mese in mese per tenere conto dell’attuazione della delega. Ci si può iscrivere direttamente dalla sezione dedicata al Percorso.

Tutti gli eventi verranno erogati in diretta sulla piattaforma digitale del Sole 24 Ore Formazione.

Il percorso è accreditato al fine del riconoscimento dei crediti formativi per commercialisti e consulenti del lavoro.