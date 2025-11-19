La fattura elettronica nasce con la trasmissione allo Sdi
La data di emissione del documento individua il momento di effettuazione dell’operazione in base alla regola generale di esigibilità dell’imposta
L’agenzia delle Entrate con due Faq del 13 febbraio e del 27 giugno 2025 ritorna sulla differenza tra data della fatturazione elettronica e data di emissione della stessa, evidenziando che quest’ultima avviene solo nel momento della trasmissione elettronica della fattura all’agenzia delle Entrate.
Il contesto normativo
La data fattura, sia in fattura immediata che in quella differita, individua il momento di effettuazione dell’operazione in base alla regola generale di esigibilità dell’imposta, come indicato dall’agenzia...