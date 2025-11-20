Regime sospensivo accise, responsabile fiscale chi gestisce la merce (anche senza autorizzazione formale)
La Corte Ue ribadisce che la qualificazione del soggetto obbligato al pagamento è ancorata al fatto materiale e alla partecipazione concreta all’operazione che ha determinato l’uscita irregolare dal regime
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza resa nella causa C-570/24, conferma un principio fondamentale del regime unionale delle accise: l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle imposte si fonda sulla sostanza dell’attività economica svolta sotto regime di sospensione, così come definito dalla direttiva 2008/118/Ce, e non è subordinata esclusivamente a formalità autorizzative o a pronunce penali che accertino responsabilità personali. La Corte richiama la ratio della disciplina...