L’opzione put traccia una rotta per l’uscita dall’investimento

Uno dei temi più delicati nel mondo del private equity e del venture capital è certamente l’exit, la cui funzione primaria è quella di regolare, con meccanismi certi e predeterminati, le modalità di disinvestimento, garantendo agli investitori (istituzionali e non) una protezione adeguata del proprio capitale di rischio. In questo contesto, assumono primaria rilevanza nella prassi contrattuale le opzioni put, ovverosia quelle pattuizioni che consentono ad un socio di «provocare» l’acquisto delle ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi