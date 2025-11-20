L’opzione put traccia una rotta per l’uscita dall’investimento
Test sulla compatibilità con il divieto di patto leonino (articolo 2265 del Codice civile) e il divieto di patto commissorio (articolo 2744 del Codice civile) nella prassi contrattuale
Uno dei temi più delicati nel mondo del private equity e del venture capital è certamente l’exit, la cui funzione primaria è quella di regolare, con meccanismi certi e predeterminati, le modalità di disinvestimento, garantendo agli investitori (istituzionali e non) una protezione adeguata del proprio capitale di rischio. In questo contesto, assumono primaria rilevanza nella prassi contrattuale le opzioni put, ovverosia quelle pattuizioni che consentono ad un socio di «provocare» l’acquisto delle ...