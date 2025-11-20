Controlli e liti

Autotutela obbligatoria estesa anche agli atti sanzionatori

Nei 60 giorni per le osservazioni il contribuente deve anche richiedere l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti contenuti nel fascicolo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nel termine di 60 giorni concesso dagli uffici per la presentazione di osservazioni a seguito della notifica dello schema di atto, il contribuente deve anche richiedere eventualmente l’accesso e l’estrazione di copia di documenti contenuti nel fascicolo.

L’autotutela obbligatoria viene formalmente estesa anche agli atti sanzionatori oltre che a quelli impositivi

Sono queste in sintesi le novità in tema di accertamento apportate dal correttivo varato il 20 novembre dal Cdm che modifica due norme contenute...

