Autotutela obbligatoria estesa anche agli atti sanzionatori
Nel termine di 60 giorni concesso dagli uffici per la presentazione di osservazioni a seguito della notifica dello schema di atto, il contribuente deve anche richiedere eventualmente l’accesso e l’estrazione di copia di documenti contenuti nel fascicolo.
L’autotutela obbligatoria viene formalmente estesa anche agli atti sanzionatori oltre che a quelli impositivi
Sono queste in sintesi le novità in tema di accertamento apportate dal correttivo varato il 20 novembre dal Cdm che modifica due norme contenute...