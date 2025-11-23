Attività esercitata dalla società conferente da tre anni: sì alla Pex
Differenze inventariali emerse dalla contabilità: <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">serve il riscontro fisico</span>
Per l’applicazione del regime fiscale Pex da parte della società conferitaria si considera soddisfatto il requisito dell’attività commerciale cumulando gli anni di attività in cui l’azienda conferita apparteneva alla conferente.
La presunzione di cessione di beni a seguito di differenze inventariali di magazzino rilevate da controlli contabili, in assenza di riscontro fisico, non opera. Sono questi alcuni dei principi più significativi espressi dalla Cgt di primo grado di Como nella sentenza n. 245...