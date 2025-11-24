Vigilanza straordinaria per coop agricole e mutuo soccorso

Società di mutuo soccorso e cooperative agricole, sia di lavoro sia di conferimento dei prodotti agricoli dei soci, sono oggetto di un’attività di vigilanza straordinaria da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) con l’obiettivo di garantire la trasparenza e il corretto funzionamento in realtà che svolgono un ruolo sociale ed economico rilevante.

L’attività di vigilanza è prevista su base campionaria individuando gli enti da sottoporre a verifica secondo i criteri di formazione...