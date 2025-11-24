Sentenze di inesistenza o inefficacia di un atto con un registro fisso
L’imposta proporzionale si applica quando c’è un trasferimento di ricchezza
Si applica l’imposta di registro in misura fissa alle sentenze che dichiarano l’inesistenza o l’inefficacia di un atto e non soltanto a quelle che ne pronunciano la nullità, l’annullamento o la risoluzione. Così decide la Cassazione nell’ordinanza n. 30706 del 21 novembre 2025.
class="conParagrafo_R21">di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto