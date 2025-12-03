Detraibilità Iva, conta la destinazione dell’immobile

La detraibilità dell’Iva relativa a beni immobili non è esclusa dalla mera classificazione catastale abitativa, dovendo valutarsi l’inerenza all’attività d’impresa sulla base dell’utilizzo concreto o anche solo prospettico del bene, secondo l’intenzione iniziale del soggetto passivo e in coerenza con il principio di neutralità dell’Iva. A confermare questo importante principio è la Cassazione con l’ordinanza n. 31511 depositata il 3 dicembre.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano illegittimo...