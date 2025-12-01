Esenzione Imu agraria estesa alle compartecipazioni

Le norme che prevedono l’esenzione Imu a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sia pure se di semplice applicazione, nel recente passato hanno originato contrasti per i quali è stata più volte scomodata la Suprema Corte e che, in alcuni casi, sono culminati in norme di interpretazione autentica. Si pensi all’articolo 16-ter del Dl 34/2019 per le società agricole e all’articolo 78-bis del Dl 104/2020 relativo ai coadiuvanti familiari, ai soci di società di persone agricole...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi